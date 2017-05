Wahlen : Neugebauer sieht Wahlniederlage hausgemacht

Der langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer sieht die Gründe für die Niederlage der SPD in Schleswig-Holstein in den eigenen Reihen. «Das lag an der Wahlkampfführung und am personellen Angebot», sagte Neugebauer der Deutschen Presse-Agentur. Er kritisierte vor allem das Auftreten von Ministerpräsident Torsten Albig im Wahlkampf.