Schifffahrt : Neubau des Maritimen Sicherheitszentrums: Eröffnet

1 von 1 Foto: Maritimes Sicherheitszentrum 1 von 1

Der Neubau des Maritimen Sicherheitszentrums in Cuxhaven wird heute offiziell eröffnet. In dem Gebäude arbeiten rund 100 Mitarbeiter verschiedener maritimer Behörden von Bund und Ländern zusammen. Sie überwachen die gesamte deutsche Küste sowie die Zufahrten zu den Seehäfen und unterstützen sich bei besonderen Einsätzen. Für das neue Gebäude inklusive Technik, IT und Möbeln hat das Bundesverkehrsministerium nach Angaben einer Sprecherin rund 23,5 Millionen Euro bezahlt. Die Bauzeit betrug vier Jahre. Im vergangenen Sommer startete der Probebetrieb.

Maritimes Sicherheitszentrum

Partner im Maritimen Sicherheitszentrum

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 01:40 Uhr