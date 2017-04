Medien : Nannen-Preisverleihung würdigt türkische Journalisten

Zur Nannen-Preisverleihung trifft sich an diesem Donnerstag die Medienbranche in Hamburg. Auf Einladung des Magazins «Stern» sollen die besten Beiträge aus Print- und Internetjournalismus sowie der Fotografie gekürt werden. Die undotierten Auszeichnungen erinnern an den «Stern»-Gründer Henri Nannen (1913-1996). Einen Sonderpreis erhält die türkische Fernsehmoderatorin Banu Güven, die seit 2014 für den kurdischen TV-Sender IMC arbeitete.