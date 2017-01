Kriminalität : Nach Übergriffen in Kiel: Polizei fasst Tatverdächtigen

Etwa 900 Meter vom ersten Tatort entfernt war in der Nacht zudem eine weitere Frau von einem unbekannten Täter schwer im Gesicht verletzt worden. Die Polizei prüfe gegenwärtig, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Übergriffen besteht. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 26-Jährigen, der daraufhin am Freitag festgenommen wurde. Er kam in Untersuchungshaft.

Polizeimeldung vom 14. Januar 2017