Prozesse : Mutmaßlicher Komplize von erschossenem Räuber vor Gericht

Gut anderthalb Jahre nach dem tödlichen Schuss auf einen Räuber in Hamburg-Jenfeld kommt dessen mutmaßlicher Komplize vor Gericht. Der 25-Jährige ist des versuchten schweren Raubes angeklagt. Die beiden jungen Männer sollen am späten Abend des 23. Juni 2015 an der Haustür eines älteren Mannes in Jenfeld geklingelt haben. Um möglichen Widerstand des Hausbesitzers zu brechen, sollen sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Dose Pfefferspray dabei gehabt haben.