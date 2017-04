Kriminalität : Mord statt käuflicher Liebe: 28-Jährige vor Gericht

Ungewöhnlicher Mordprozess in Kiel: Wegen heimtückischen Mordes muss sich ab Freitag eine 28-jährige Frau vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die mutmaßliche Prostituierte soll einen Steuerberater in dessen Wohnung in Bad Segeberg beim Sexspiel heimtückisch erstochen haben. Opfer und Angeklagte sollen sich schon länger gekannt haben. Die Tat hatte in der Stadt großes Aufsehen erregt.