Umweltverschmutzung : Minister will Strandgut nach Stürmen schneller beseitigen

«Bund, Land und Gemeinden müssen jetzt vernünftig kooperieren, damit die Schäden möglichst gering bleiben», sagte der Minister. Für rasche Bergearbeiten sollten zunächst alle auf den Inseln vorhandenen Kapazitäten zum Einsatz kommen. Die Güter können dann auf den Bauhöfen der Inselgemeinden oder den Betriebshöfen des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zwischengelagert werden. Für dieses Modell sollen auch der Zoll und die Wasser- und Schifffahrtsbehörde des Bundes gewonnen werden.

Die Inseln hatten in den vergangenen Wochen mehrfach Probleme durch Container bekommen, die im Sturm von Schiffen in der Nordsee gefallen waren. Dabei waren Container gesunken oder aufgeplatzt, hatten ihre Ladung verloren oder waren an die Inselstrände getrieben. Schlechtes Wetter hatte zuletzt auf Langeoog und Wangerooge die Bergungsaktionen von angetriebenem Bauholz, Plastik-Spielzeug und Müll erschwert.

