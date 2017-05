Schifffahrt : Minifähre «Kronsnest» startet am 1. Mai in die 25. Saison

Mit einem Volksfest startet die Mini-Fähre «Kronsnest» am Montag in ihre 25. Saison. Seit einem viertel Jahrhundert können sich Wanderer und Radfahrer wie anno dazumal per Muskelkraft in einem hölzernen Kahn über das Flüsschen Krückau schippern lassen. Mit einer Fahrtstrecke von nur 16 Metern bei Ebbe ist es nach Überzeugung des Betreiber-Vereins die kleinste handbetriebene Fähre Deutschlands. Bei Flut misst die Strecke zwischen den Orten Neuendorf und Seester rund 40 Meter. Jedes Jahr nutzen rund 7000 Menschen die Minifähre, um über den Elbe-Seitenarm zu kommen, wie Vereinssprecher Hermann Röttger sagte.