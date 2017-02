Tourismus : Messe Reisen Hamburg präsentiert Trends

1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Rund 850 Aussteller wollen bei der Messe Reisen Hamburg den Trip in nahe und ferne Urlaubsregionen schmackhaft machen. Vom 8. bis zum 12. Februar werden in zehn Hallen des Messegeländes Angebote für die breite Palette der Urlaubswünsche vorgehalten: Rad- und Entdeckertouren, Kreuzfahrt- und Caravan-Reisen, Indivdual- und Pauschaltrips. Heute stellen die Messe-Veranstalter die Höhepunkte der Angebote vor. Außerdem wollen sie über jüngste Entwicklungen in der Tourismusbranche informieren. Ihr Partnerland ist in diesem Jahr Spanien. 2015 kamen 76 000 Besucher zur Messe.

