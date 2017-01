Polizei : Mehr Polizisten mit Migrationshintergrund: Studie

Wenn es mit der Integration von Ausländern nicht gut läuft, bekommt die Polizei die Probleme oft zuerst zu spüren. Dann sind bei den Beamten Kenntnisse in anderen Sprachen und Kulturen gefragt. Die Behörden in fast allen Bundesländern suchen daher Bewerber mit Migrationshintergrund. Wie erfolgreich diese Bemühungen sind, hat der Mediendienst Integration erkundet. Die Ergebnisse seiner deutschlandweiten Umfrage bei Behörden sollen heute in Hamburg vorgestellt werden.