Technik : Mehr erpresserische Hackerangriffe auf Behörden im Norden

«Die Erpressungstrojaner können beispielsweise getarnt als Bewerbungsschreiben per Mail an Verwaltungen geschickt werden», sagte die Dataport-Sprecherin - so geschehen im Fall des Trojaners «Goldeneye», der sich im vergangenen Jahr in Deutschland verbreitete. «Bei einem erfolgreichen Angriff werden meist entweder Daten gestohlen - oder mit einem Passwort gesperrt. Gegen Zahlung eines Lösegeldes werden die Daten dann wieder freigegeben», hieß es. Schützen könnten sich Behörden durch ein systematisches Sicherheitsmanagement: «Das entscheidende ist aber, dass die Kollegen vor Ort auch nach den Sicherheitsrichtlinien agieren.» Zunächst hatte des Nachrichtenportal «shz.de» berichtet.

IT-Sicherheit