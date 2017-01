Kriminalität : Mehr als die Hälfte alle Taxis bei Kontrolle beanstandet

Bei einer Kontrolle in der Hamburger Innenstadt hat die Verkehrsbehörde von 75 Taxis mehr als die Hälfte beanstandet und 9 aus dem Verkehr gezogen, weil die technischen Mängel zu groß waren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden innerhalb der vierzehnstündigen Kontrolle am Mittwoch insgesamt 42 Taxen beanstandet. Die kleineren Mängel reichten laut Polizeiangaben beispielsweise von fehlender Eichung über abgelaufene TÜV-Plaketten bis zu fehlenden Dokumenten.