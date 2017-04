Kirche : Mehr als 700 Gläubige beim Ökumenischen Lübecker Kreuzweg

Mehrere hundert evangelische und katholische Christen haben am Freitag in Lübeck am Ökumenischen Kreuzweg teilgenommen. Gemeinsam mit Erzbischof Stefan Heße, Bischöfin Kirsten Fehrs und weiteren Geistlichen erinnerten sie auf dem historischen Weg an die Leidensgeschichte Christi. An der Prozession durch die Lübecker Altstadt beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 750 Menschen.