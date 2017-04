Fußball : Mathenia erwartet «richtigen Fight» gegen Darmstadt

TorhüterChristian Mathenia vom Hamburger SV erwartet im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen seinen ehemaligen Verein SV Darmstadt 98 einen «richtigen Fight». «Das wird hier niemand auf die leichte Schulter nehmen, wir wollen unbedingt die drei Punkte hierbehalten», sagte der 25-Jährige am Mittwoch. «Es ist eine komische Situation für mich. Ich bin mit 98 aufgestiegen, hatte eine super Zeit dort. Der Club liegt mir natürlich am Herzen.»