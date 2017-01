Kriminalität : Maskierte Räuber überfallen Kiosk mit Schusswaffe

Zwei unbekannte Täter haben am Freitagabend einen Kiosk im Hamburger Stadtteil Neuallermöhe überfallen. Zunächst habe eine maskierte Person alleine den Laden betreten und die Herausgabe von Bargeld verlangt, teilte ein Polizeisprecher nach. Als der 62-jährige Angestellte der Aufforderung nicht nachkommen wollte, verließ der Tatverdächtige den Kiosk, um wenig später in Begleitung eines zweiten Maskierten zurückzukommen. Dieses Mal bedrohten sie den 62-Jährigen mit einer Schusswaffe. Nach Übergabe des Geldes in bisher unbekannter Höhe ergriffen die beiden die Flucht.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen