Parteien : Martin Schulz stützt Nord-SPD im Landtagswahlkampf

Das Parlament in Kiel wird am 7. Mai neu gewählt. Dann will die SPD stärkste Kraft werden. Am Mittwoch absolviert der designierte SPD-Vorsitzende Schulz weitere Termine im Norden. Dann wird er in Rendsburg mit Gewerkschaftern und in Norderstedt mit Schülern sprechen. In Ahrensburg stellt sich Schulz Fragen von Bürgern.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 00:35 Uhr