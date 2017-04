Demonstrationen : «March for Science» in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Steven Senne 1 von 1

Gegen Populismus, für die Fakten: In Hamburg werden heute zum internationalen «March for Science» Hunderte Menschen für den Wert von Forschung und Wissenschaft demonstrieren. Über 1500 Teilnehmer haben sich online angekündigt, um so den Stellenwert wissenschaftlich fundierter Tatsachen im Zeitalter «alternativer Fakten» zu verdeutlichen, wie der Veranstalter mitteilte. Zeitgleich seien auch in anderen deutschen Städten wie Berlin, Köln, München und Stuttgart Demonstrationen geplant, weltweit sind in mehr als 500 Städten. Dass sich Hamburg als Wissenschaftsstandort beteiligt, bewertet die Landeshochschulkonferenz (LHK) positiv. «Es ist unsere Aufgabe als der Aufklärung verpflichtete Bildungsinstitutionen, einer wissenschaftsfeindlichen Tendenz entschieden entgegenzutreten», bekräftigte Dieter Lenzen, Sprecher der LHK und Präsident der Universität Hamburg, die Entscheidung. Während die Hauptveranstaltung des «March for Science» in Washington am Weißen Haus vorbeiführen wird, ziehen die Hamburger Demonstranten um 14 Uhr vom Rathausmarkt zur Universität. Dort endet die Veranstaltung rund zwei Stunden später mit einer Kundgebung.

