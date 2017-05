Kriminalität : Mann schießt Frau aus Eifersucht in die Knie: Prozess

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Laut Anklage hatten der 35-jährige aus der Türkei stammende Mann und seine in Scheidung von ihm lebende Ehefrau bereits einen heftigen Streit am Telefon, bevor sie sich auf dem Hinterhof der Moschee trafen. Dabei habe der Mann seine Frau zunächst körperlich angegriffen. Dann habe er eine Pistole aus seinem Wagen geholt, die Frau zu Boden gedrückt und ihr in beide Knie geschossen. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Das Gericht hat zwei Fortsetzungstermine anberaumt. Am ersten Prozesstag sind mehrere Zeugen, darunter auch das Opfer, geladen. Die Frau wurde nach Angaben des Verteidigers des Angeklagten «nicht dauerhaft geschädigt». Der 35-Jährige sei geständig. Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung drohen laut Strafgesetzbuch sechs Monate bis zehn Jahre, in minder schwerem Fall drei Monate bis fünf Jahre Haft.

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 02:55 Uhr