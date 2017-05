Luftverkehr : Lufthansa-Spitze tritt nach Rekordgewinn vor Aktionäre

Die Spitze der Lufthansa stellt sich am heutigen Freitag (10.00 Uhr) in den Hamburger Messehallen ihren Aktionären. Vorstandschef Carsten Spohr kann den Eigentümern auf der Hauptversammlung in Hamburg mit 1,8 Milliarden Euro für 2016 den zweiten Rekordgewinn in Folge präsentieren. In den vergangenen Monaten beendete der Dax-Konzern zudem den jahrelangen Tarifkonflikt mit seinen Piloten und brachte den eigenen Billigflieger Eurowings auf Wachstumskurs. Kritik könnte sich an der unveränderten Dividende von 50 Cent pro Aktie entzünden.