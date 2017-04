Fußball : Löw glaubt an Götze-Comeback zur neuen Saison

Bundestrainer Joachim Löw hofft im Idealfall auf ein Comeback von Fußball-Weltmeister Mario Götze zu Beginn der WM-Saison. «Er ist für uns jetzt kein Thema beim Confed-Cup. Er soll sich die Zeit nehmen, die er braucht, und dann möglichst in der Vorbereitung wieder voll belastbar sein», äußerte Löw am Donnerstag bei einem PR-Termin in Hamburg über den erkrankten Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund.