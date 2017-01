Parteien : Lindner will FDP im Norden auf Wahlkampf einstimmen

1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Bei ihrem traditionellen Neujahrsempfang in Kiel stimmt sich die FDP Schleswig-Holstein auf das Wahljahr 2017 ein. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner will als Gastredner einen «Ausblick auf das historisch bedeutende Wahljahr 2017» geben. Auch Landtagsfraktionschef Wolfgang Kubicki wird reden und dürfte sich die Politik der Landesregierung vorknöpfen. Die Liberalen kämpfen nach dem historischen Scheitern bei der Wahl 2013 um den Wiedereinzug in den Bundestag. Zuvor wird unter anderem in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Die Chancen auf den Verbleib im Landeshaus stehen für die Nord-Liberalen Umfragen zufolge gut.