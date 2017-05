Umwelt : Lange erwarteter Luftreinhalteplan vorgelegt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Hamburgs rot-grüner Senat hat den lange erwarteten Luftreinhalteplan für die Hansestadt vorgelegt. Ein generelles Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge wird es demnach nicht geben. Allerdings würden Teile belasteter Straßen teilweise für Diesel-Fahrzeuge gesperrt, teilte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag mit. Das betreffe an der Max-Brauer-Allee Pkw und Lkw, die nicht der Euro 6 Norm entsprechen, sowie an der Stresemannstraße Lkw, die nicht mindesten die Euro 4 Norm erfüllen. Bedenklicher als angenommen habe sich jedoch die Belastung durch den Hafen entpuppt. Ursprünglich wollte der Senat den schon 2014 gerichtlich angeordneten Plan erst 2018 vorlegen, wurde jedoch wiederum vom Gericht zu einer früheren Präsentation gezwungen.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 12:38 Uhr