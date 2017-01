Landtag : Landtag berät über Nahverkehr und Fehmarnbelt-Querung

Der Landtag in Kiel befasst sich heute mit dem Nahverkehr im Land. Die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und SSW wollen die Angebote von Bussen und Bahnen ausbauen und besser miteinander vernetzen. Dazu liegt auch ein Gesetzentwurf vor, über den das Parlament in erster Lesung beraten wird. Nach Regierungsangaben sind in Schleswig-Holstein werktags rund 150 000 Menschen mit dem Zug unterwegs. 190 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich den Bus. Ein weiteres Schwerpunktthema ist erneut der geplante Fehmarnbelt-Tunnel. Zum Stand der Vorbereitungen hat die Regierung einen Bericht eingebracht.

Zeitplan und Hintergründe