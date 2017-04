Agrar : Label «Milch und Fleisch von glücklichen Tieren» gefordert

Der Kieler Fachverband für Nutztiere «Provieh e.V.» will eine Kennzeichnungspflicht der Lebensbedingen von Tieren, die zur Erzeugung von Fleisch- und Milchprodukten genutzt werden. Ähnlich wie bei Eiern sollen Verbraucher damit die Möglichkeit bekommen, durch bewusste Kaufentscheidung für mehr Tierwohl in den Ställen zu sorgen. Zum Start einer deutschlandweiten Petition «Sagt uns die Wahrheit - wie leben unsere «Nutztiere?» forderte Provieh in einem offenen Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) die Einführung einer verpflichtenden Haltungskennzeichnung, wie der Verband am Mittwoch in Kiel mitteilte.