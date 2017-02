Ausstellungen : Kunstforum stellt Paula-Modersohn-Becker-Ausstellung vor

Einen neuen Blick auf das Werk der Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907) will das Bucerius Kunstforum in Hamburg bieten. Unter dem Titel «Paula Modersohn-Becker. Der Weg in die Moderne» zeigt die Schau rund 80 Werke, darunter auch weniger bekannte Gemälde und Zeichnungen der Künstlerin. Erstmals vorgestellt wird die Präsentation heute, für das Publikum geöffnet ist sie von Samstag (4. Februar) an bis zum 1. Mai dieses Jahres.