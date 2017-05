Wahlen : Kubicki: Präferenz für Jamaika-Bündnis in der Nord-FDP

Schleswig-Holsteins FDP will Einladungen aller Parteien zu Sondierungsgesprächen nach der Landtagswahl annehmen. Die klare Präferenz der Mitglieder sei aber ein Jamaika-Bündnis, sagte FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki am Montagabend nach einem kleinen Parteitag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Beschlüsse habe die Partei aber nicht getroffen. Zuvor hatte Landeschef Heiner Garg angekündigt, zunächst mit den Grünen über ein mögliches Jamaika-Bündnis mit der Union sprechen zu wollen.

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 21:13 Uhr