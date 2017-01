Verkehr : Kraftfahrtbundesamt: 146 Millionen Registerabrufe 2016

Seit genau 30 Jahren nutzen Polizei und andere Behörden bundesweit das Zentrale Verkehrsinformationssystem (Zevis) des Kraftfahrt-Bundesamtes. Inzwischen rund 400 000 mal pro Tag werden über Zevis etwa Kennzeichen- und Halterdaten oder technische Infos zu Autos abgefragt, wie ein Sprecher des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in Flensburg zum Jahrestag des Systems am Samstag sagte. Auch ob der Halter (noch) den nötigen Führerschein hat, kann so etwa bei einer Verkehrskontrolle überprüft werden.