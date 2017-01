Religion : Konferenz über Islamfeindlichkeit und Rechtspopulismus

Der Bundestagabgeordnete Volker Beck will unter anderem mit einem Sprecher der Ditib, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, diskutieren. Beck ist religionspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und scharfer Kritiker der Ditib. Der Verband hatte am vergangenen Donnerstag eingeräumt, dass Imame der Ditib in Deutschland Informationen über mutmaßliche Anhänger des Predigers Fethullah Gülen an Ankara geliefert haben. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden Prediger für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Das Islamische Zentrum Hamburg, das die schiitische Blaue Moschee an der Alster betreibt, wird vom Verfassungsschutz beobachtet und steht wegen seines angeblich antiisraelischen Engagements in der Kritik. Veranstalter der Konferenz ist die Schura, der Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg.

Programm der Konferenz