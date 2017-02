Schiffbau : Kieler Werft übergibt größte Segelyacht der Welt

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Nach mehrjähriger Bauzeit will die Kieler Werft German Naval Yards die weltweit größte Segelyacht heute offiziell übergeben. In den kommenden Tagen wird die «Sailing Yacht A» den Kieler Hafen mit Kurs in Richtung wärmerer Gefilde verlassen. Auftraggeber des auffälligen Dreimasters ist der russische Milliardär Andrej Melnitschenko. Es wird über einen Baupreis von 400 Millionen Euro für das fast 143 Meter lange und knapp 25 Meter breite Schiff spekuliert. Offizielle Angaben gibt es dazu nicht. Entworfen hat die futuristisch anmutende Yacht mit 90 Meter hohen Masten der Designer Philippe Starck. Der Franzose hatte für Melnitschenko vor Jahren bereits die 119 Meter lange Motoryacht «A» ersonnen. Sie entstand ebenfalls in Kiel.

