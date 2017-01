Regierung : Kieler Kabinett tagt in Itzehoe

Die Kieler Landesregierung geht wieder auf Dienstreise. Das Kabinett kommt heute in der Steinburger Kreisstadt Itzehoe zusammen. Tagungsort ist das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (Isit). Auf dem Programm der Kabinettsmitglieder stehen weitere Besuche in Betrieben und Einrichtungen in dem Kreis. Über die Ergebnisse der Sitzung wird Wirtschaftsminister Reinhard Meyer die Presse informieren. Ministerpräsident Torsten Albig (beide SPD) fehlt wegen eines grippalen Infekts.

