Bürgerschaft : Keine Abschiebung von afghanischen Familien und Alten

Familien, Alte und Kinder aus Afghanistan müssen vorerst keine Abschiebung aus Hamburg in ihr Heimatland fürchten. «Minderjährige werden grundsätzlich nicht zurückgeführt und bei den anderen Gruppen sehen wir eine Priorität, die so weit hinten ist, dass dort keine aktuelle Befürchtung besteht, dass sie in die Abschiebung hineingeraten», sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch in der Bürgerschaft.