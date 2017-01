Handball : Kein neuer Vertrag für Radivojevic bei SG Flensburg-Handewitt

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt und Bogdan Radivojevic gehen von der kommenden Saison an getrennte Wege. Der serbische Rechtsaußen erhält keinen neuen Vertrag an der Flensburger Förde, wie der Erstliga-Spitzenreiter am Montag mitteilte. «Wir sind der Meinung, dass es für die Entwicklung und die Karriere von Bogdan gut ist, bei einem neuen Verein sein Potenzial weiter zu entwickeln. Ich bin sicher, dass Bogdan bis zum Saisonende alles für die SG geben wird», sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke.