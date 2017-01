Handball : Kein neuer Vertrag für Flensburger Handball-Profi Djordjic

Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt wird den auslaufenden Vertrag mit Rückraumspieler Petar Djordjic nicht verlängern. «Wir haben uns in den letzten Wochen mit Petar zusammengesetzt und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es ab kommender Saison keine optimale sportliche Zukunft für ihn bei der SG geben wird» , sagte SG-Manager Dierk Schmäschke am Freitag. Der 26 Jahre alte serbische Handball-Nationalspieler verlässt die SG damit bereits zum zweiten Mal. Zwischen 2013 und 2015 war er beim einstigen Bundesliga-Rivalen HSV Hamburg aktiv gewesen und kehrte dann an die Förde zurück.