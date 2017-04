Kriminalität : Jungfernstieg soll mit Flutlicht sicherer gemacht werden

Die Hamburger Innenbehörde will mit Flutlicht die Sicherheit am Jungfernstieg nachts erhöhen. Vorgesehen seien mehrere bis zu acht Meter hohe Scheinwerfermasten. Damit solle das Areal an der Hamburger Binnenalster ausgeleuchtet und so Schlägereien, Drogenhandel und Diebstählen vorgebeugt werden, sagte eine Sprecherin der Hamburger Verkehrsbehörde am Montag. Ein konkretes Datum für den Bau der Lichtanlage liege noch nicht vor. Bis zum Abschluss der Planungen soll der Jungfernstieg mit provisorischen Scheinwerfern ausgeleuchtet werden. «Die erforderliche Sicherheit ist durch das Provisorium gewährleistet.» Zunächst hatte die «Bild» darüber berichtet.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 16:42 Uhr