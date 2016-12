Unfälle : Junger Autofahrer fährt gegen Ampelmast

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 19-jähriger Autofahrer in Hamburg schwer verletzt worden. Der Mann war an Heiligabend aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast geprallt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Dabei sei er in dem Auto an Hüfte und Beinen eingeklemmt worden. Er musste von den Rettungskräften geborgen werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei vermutet ersten Ermittlungen zufolge überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol als Unfallursache. Eine Bestätigung dafür stand zunächst noch aus.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen