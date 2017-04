Leute : Jeffrey Tate zum Ritter geschlagen

Der Chefdirigent der Symphoniker Hamburg, Jeffrey Philip Tate, ist am Mittwoch im Buckingham Palace von Prinz William zum Ritter geschlagen worden. Das bestätigte ein Sprecher der Symphoniker in der Hansestadt. Der 73-jährige Tate wurde damit in London für seine internationalen Verdienste um die britische Musik geehrt. «Ich habe die Ritterwürde nicht erwartet und vielleicht wird sie mein Leben nicht komplett verändern - und trotzdem fühle ich mich ein klein bisschen anders», sagte Tate nach der Zeremonie.