Jahreswechsel : Jahreswechsel in Hamburg: Silvestertag ruhig

In der Silvesternacht sind auch in Hamburg mehr Polizisten im Einsatz. Bis zum späten Nachmittag sei an der Reeperbahn noch wenig los gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Größere Einsätze habe es im Tagesverlauf nicht gegeben. Nach den Erfahrungen der Silvesternacht vor einem Jahr hat die Polizei ihr Sicherheitskonzept überarbeitet.