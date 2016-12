Tiere : Jahresinventur in Hagenbecks Tropen-Aquarium

Echsen, Schlangen, Krokodile: Im Tropen-Aquarium des Hamburger Tierparks Hagenbeck wird heute wieder gezählt, gemessen und gewogen. Die jährliche Inventur steht an, wie der Tierpark mitteilte. Im Tropen-Aquarium leben den Angaben zufolge mehr als 300 exotische - zum Teil in ihrem Bestand gefährdete - Arten. In der Anlage tummeln sich bis zu 15 000 Tiere.