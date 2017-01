Theater : Islam-Komödie von Ayad Akhtar in Hamburg erstaufgeführt

Wortwitzige Boulevardkomödie über Islam, Migration und westliche Gedankenfreiheit: Bei der deutschsprachigen Erstaufführung im Deutschen Schauspielhaus Hamburg reagierte das Publikum positiv auf das Stück «The Who And The What» (2014) des pakistanisch-amerikanischen Erfolgsautors Ayad Akhtar. Die Inszenierung von Intendantin Karin Beier erzählt mit vier Schauspielern - darunter Lina Beckmann und Ernst Stötzner - von religiösen und amourösen Konflikten in einer Einwandererfamilie: Eine Tochter schreibt ein Buch aus weiblicher Sicht über den Propheten Mohammed als Mensch mit Schwächen - woraufhin der Vater, der sie vor allem verheiratet sehen will, sie erst einmal verstößt.

