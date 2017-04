Technik : Ingenieurbaukunst im Norden: Großmarkthalle wird Wahrzeichen

Im Norden wird ein weiterer Bau als historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland gewürdigt. Die Großmarkthalle Hamburg erhält am Donnerstag diese Auszeichnung, wie die Bundesingenieurkammer und die Hamburgische Ingenieurkammer - Bau am Montag mitteilten.