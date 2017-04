Verkehr : Immer mehr Autofahrer im Norden mit Handy am Steuer

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Die Polizei erwischt in Schleswig-Holstein immer mehr Autofahrer mit Handy am Steuer. Im vergangenen Jahr habe die Landespolizei einen entsprechenden Überwachungsschwerpunkt gesetzt und 11 507 Autofahrer bei Handyverstößen ertappt, teilte ein Polizeisprecher in Kiel mit. Im Vergleich zu 2015 mit 9265 Verstößen bedeutete dies eine Steigerung um 24,4 Prozent.

Wegen des deutlichen Anstiegs werde die Landespolizei diesen Schwerpunkt weiter verstärken. Ein Beispiel sei die Überwachungs- und Aufklärungsaktion «Runter vom Gas - Finger vom Handy». Bereits Mitte März seien im Rahmen einer landesweiten Kontrolle erneut 800 Fahrer beim Tippen und Telefonieren erwischt worden.

Wie oft Handys am Steuer Unfallursache sind, lässt sich nicht genau sagen. In der Verkehrsunfallstatistik werden diese Fälle unter der Kategorie «Andere Fehler» eingeordnet, erklärte der Polizeisprecher. Diese Kategorie werden bei 12 Prozent aller Unfälle als Ursache festgestellt. Dazu dürften viele Ablenkungs- und Handyunfälle zählen.

Das Hantieren mit einem Handy am Steuer ist verboten und wird mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt bestraft. Das Verbot gilt sowohl für das Telefonieren als auch für das Schreiben von Texten.

