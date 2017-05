Flüchtlinge : Im Tourismus fehlen Fachkräfte: Flüchtlinge als Chance

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Zu Beginn der Hauptsaison sind noch viele Stellen in der Tourismusbranche unbesetzt. Im März 2017 seien in Schleswig-Holstein 2209 offene Stellen im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie gemeldet gewesen, teilte ein Sprecher der Arbeitsagentur mit. Das sind 280 oder 17,5 Prozent mehr als noch im März 2016. Das von zahlreichen Institutionen getragene Ausbildungsprojekt «Festmachen auf Sylt» will Flüchtlingen den Weg in die Gastronomie und Hotellerie ebnen. Die Industrie- und Handelskammer in Schleswig-Holstein fordert dafür jedoch bessere Rahmenbedingungen. Das Landesinnenministerium wies die Kritik zurück.

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 09:20 Uhr