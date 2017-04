International : Hunderte Menschen demonstrieren gegen G20-Gipfel

Hunderte Gegner des G20-Gipfels im Juli haben am Mittwoch in Hamburg für eine Absage des Treffens demonstriert. Der Protest sei bis zum frühen Abend friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei zählte vor der geplanten Abschlusskundgebung an der Universität 320 Teilnehmer. Das von Studenten gegründete Bündnis «Gemeinsam statt G20» will das Treffen von 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern der Europäischen Union am 7. und 8. Juli in der Hansestadt verhindern.