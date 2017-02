Fußball : HSV will gegen Köln wieder Pokal-Viertelfinale erreichen

Der Hamburger SV will sein kleines Hoch heute im DFB-Pokal fortsetzen. Vier Tage nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen bietet sich der Mannschaft von Trainer Markus Gisdol heute (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln die Chance, ins Viertelfinale zu gelangen. Die Runde der letzten Acht haben die Norddeutschen in den vergangenen zehn Jahren nur dreimal erreicht. Der bislang letzte Pokaltriumph gelang dem HSV 1987.