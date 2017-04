Fußball : HSV-Trainer Gisdol kritisiert Farbbeutel-Attacke auf Bus

HSV-Trainer Markus Gisdol hat die Farbbeutel-Attacke auf den Mannschaftsbus der Hamburger kritisiert. «Man zuckt schon zusammen», berichtete Gisdol nach der 1:2-Niederlage im Nordderby der Fußball-Bundesliga am Sonntag in Bremen. «Ich finde das sehr unsensibel nach den Vorkommnissen der letzten Tage», sagte der HSV-Coach mit Verweis auf den Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus am vergangenen Dienstag.