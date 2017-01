Fußball : HSV plant gegen Ingolstadt mit Sakai und Jung

Trainer Markus Gisdol vom Hamburger SV plant im Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga beim FC Ingolstadt mit Gotoku Sakai und Gideon Jung. Dagegen ist der Einsatz von Nicolai Müller am Samstag (15.30 Uhr) fraglich. «Der Bluterguss im Beckenbereich bereitet ihm ganz schöne Probleme. Er ist für Ingolstadt fraglich. Wir müssen schauen, wann er wieder voll am Training teilnehmen kann», berichtete der HSV-Coach am Donnerstag in Hamburg.