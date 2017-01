Fußball : HSV-Mitgliederversammlung mit Bruchhagen

Der neue Vorstandschef Heribert Bruchhagen vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hält heute seine Antrittsrede auf der Mitgliederversammlung des HSV-Gesamtvereins. Die Versammlung in der Volksbank-Arena hat an Brisanz verloren, weil ein Abwahlantrag gegen den Präsidenten des Hamburger SV e.V., Jens Meier, zurückgezogen wurde. Dieser war mit der Forderung nach der Entlassung des inzwischen geschassten und durch Bruchhagen ersetzten Vorstandschefs Dietmar Beiersdorfer verbunden gewesen. Es stehen keine Präsidiumswahlen an. Wegen eines Umbaus steht das üblicherweise genutzte Congress Center Hamburg nicht zur Verfügung.

