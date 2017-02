Film : «House of Cards»-Regisseur Foley: «Trump ist verrückt»

1 von 1 Foto: Andrew Gombert 1 von 1

US-Regisseur James Foley (63, «House of Cards») hofft, dass US-Präsident Donald Trump nicht lange im Amt bleibt. «Ich war persönlich geschockt von der Vorstellung, Trump könnte gewählt werden», sagte Foley am Dienstag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur dpa. Er hätte niemals gedacht, dass das möglich sein könnte. «Und plötzlich war er da. Und man konnte nur hoffen, dass er als Präsident anders agieren würde.» Aber er habe sich nicht geändert. «Er ist genauso verrückt wie als Kandidat.» Das sei eine unglaublich gefährliche Situation. «Ich hoffe, dass man ihn aus dem Amt bekommt, bevor die vier Jahre um sind», sagte Foley.

Film

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 13:24 Uhr