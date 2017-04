Fußball : Holstein Kiel nach Sieg im 124. Derby im Pokal-Finale

Fußball-Drittligist Holstein Kiel steht im Endspiel des Schleswig-Holstein-Pokals. Die Störche setzten sich am Dienstag im Halbfinale beim Regionalligisten VfB Lübeck 2:0 (2:0) durch. Die Tore im 124. Landesderby erzielten vor 2715 Zuschauern Mathias Fetsch (39.) und Dominic Peitz (44.). In der zweiten Halbzeit wurden in dem Lübecker Rolf Landerl und dem Kieler Markus Anfang beide Trainer von Schiedsrichter Malte Göttsch auf die Tribüne geschickt.