Gesellschaft : Henry ist Hamburgs Neujahrsbaby 2017

Das erste Baby des Jahres 2017 in Hamburg heißt Henry. Der Junge kam in der Neujahrsnacht im Bethesda Krankenhaus Bergedorf um 00.50 Uhr zur Welt, teilte die Hamburgische Krankenhausgesellschaft am Sonntag mit. Henry ist das zweite Kind für seine Mutter Marilyn Nau-Nguyen. Er hat einen fünf Jahre alten Bruder. Henrys Familie lebt in Oststeinbek in Schleswig-Holstein am östlichen Stadtrand Hamburgs. Das Baby ist 54 Zentimeter groß und wiegt 3 695 Gramm. «Mutter und Kind sind wohlauf», berichtete die Krankenhausgesellschaft und gratulierte der Familie. Auch allen anderen neugeborenen Hamburgern und ihren Eltern wünschte die Krankenhausgesellschaft alles Gute.